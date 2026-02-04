Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Sosyal medyada paylaşılan bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Yüz hatlarındaki belirgin orantısızlık nedeniyle operasyon masasına yatan kadının, iyileşme sürecinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.

RESMEN BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU

Çene hattının yeniden şekillenmesiyle birlikte sadece çene yapısı değil, burun ve boyun bölgesinin de estetik bir uyum kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede viral olan görüntüler, estetik cerrahinin insan yüzündeki dramatik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.