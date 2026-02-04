Haberler

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir genç kadının çene estetiği sonrası geçirdiği değişim dikkat çekti. Genç kadın resmen bambaşka birine döndü.

  • Bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
  • Çene estetiği sonrası kadının yüz hatlarında belirgin bir değişim meydana geldi.
  • Estetik operasyon, kadının çene, burun ve boyun bölgesinde estetik bir uyum sağladı.

Sosyal medyada paylaşılan bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Yüz hatlarındaki belirgin orantısızlık nedeniyle operasyon masasına yatan kadının, iyileşme sürecinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.

RESMEN BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU

Çene hattının yeniden şekillenmesiyle birlikte sadece çene yapısı değil, burun ve boyun bölgesinin de estetik bir uyum kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede viral olan görüntüler, estetik cerrahinin insan yüzündeki dramatik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu

Dünyanın gözü bu görüşmede! Yeri ve saati netleşti
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli

Trump'tan savaş ilanı gibi sözler! Hamaney'e tehdidi bu kez çok ciddi
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı

İşte sapık milyarder ile FETÖ elebaşının ortak noktası
Asansöre biner binmez balonlar patladı

Asansöre bindi, sonrası facia
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan Erpir:

Haber değeri=0

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Yapay zeka. Yerseniz buyurun...

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu

Süper Lig'de kayyum atanan kulübün yeni sahibi oldu
Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil

Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Epstein hayranı çıkan ünlü filozoftan tartışmalı tavsiyeler

Epstein hayranı çıkan ünlü filozoftan skandal tavsiyeler
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe'ye veda etti

En-Nesyri bu kez ağlattı
Şampiyonluk için gelmişti! Küme düşme potasına girince takımdan ayrıldı

Küme düşme potasına girince arkasına bakmadan kaçtı
Kasımpaşa'nın yeni sahibi belli oldu

Süper Lig'de kayyum atanan kulübün yeni sahibi oldu
Sosyal medyayı sallayan kasiyer

Sosyal medyayı sallayan kasiyer