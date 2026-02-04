Çene estetiği sonrası geçirdiği değişim öyle böyle değil
Bir genç kadının çene estetiği sonrası geçirdiği değişim dikkat çekti. Genç kadın resmen bambaşka birine döndü.
- Bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
- Çene estetiği sonrası kadının yüz hatlarında belirgin bir değişim meydana geldi.
- Estetik operasyon, kadının çene, burun ve boyun bölgesinde estetik bir uyum sağladı.
Sosyal medyada paylaşılan bir genç kadının çene estetiği öncesi ve sonrası görüntüleri izleyenleri hayrete düşürdü. Yüz hatlarındaki belirgin orantısızlık nedeniyle operasyon masasına yatan kadının, iyileşme sürecinin ardından bambaşka bir görünüme kavuştuğu görüldü.
RESMEN BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU
Çene hattının yeniden şekillenmesiyle birlikte sadece çene yapısı değil, burun ve boyun bölgesinin de estetik bir uyum kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Kısa sürede viral olan görüntüler, estetik cerrahinin insan yüzündeki dramatik etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.