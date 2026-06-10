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Çemişgezek'te vatandaşlara fiziksel sağlık taraması yapıldı

Çemişgezek'te vatandaşlara fiziksel sağlık taraması yapıldı
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' etkinliği kapsamında vatandaşlara fiziksel tarama testi yapıldı ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği çerçevesinde vatandaşlara fiziksel tarama testi yapıldı.

Çemişgezek İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta vatandaşların fiziksel aktiviteleri ve hareket kabiliyetleri değerlendirildi. Çemişgezek Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Eyüp Taha Erdem ve görevli personeller tarafından vatandaşlara fiziksel tarama testleri uygulanırken, sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca vatandaşlara bilgilendirici materyaller dağıtıldı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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