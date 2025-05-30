Çankırı'da Sigaranın Zararları Temsili Ölümle Anlatıldı

Çankırı'da Sigaranın Zararları Temsili Ölümle Anlatıldı
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Çankırı'da Sigaranın Zararları Temsili Ölümle Anlatıldı
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Çankırı'da düzenlenen '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' etkinliğinde sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla temsili bir ölüm canlandırması yapıldı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, sigara yüzünden hayatını kaybeden bir kişi temsili olarak gösterildi.

Sigaranın zararları temsili ölümle anlatıldı

ÇANKIRI - Çankırı'da sigaranın zararları düzenlenen tatbikatta temsili ölümle anlatıldı.

Çankırı'da, '31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü' çerçevesinde sigaranın zararlarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Çankırı Şubesi iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, Karatekin Parkı'nda sigaraya bağlı ölüm vakası temsili olarak canlandırıldı. Etkinlik senaryosuna göre, parka sigara nedeniyle hayatını kaybeden bir kişiyi temsilen cansız manken yerleştirildi. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek müdahalede bulundu. Yapılan değerlendirmede, bireyin sigaraya bağlı nedenlerle yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaparak, çevrede bulunan sigara izmaritleri ve sigara paketlerini delil torbalarına koydu. Etkinliğin devamında, katılımcılar kurulan stantları ziyaret ederek sigaranın zararları hakkında bilgilendirildi.

"Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün nedeniyle hayatını kaybediyor"

Dünya genelinde her yıl 8 milyon kişinin sigaradan dolayı hayatını kaybettiğini belirten Yeşilay Çankırı Şube Başkanı İsmail Özcan, "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü çerçevesinde farkındalık etkinliğimiz için Karatekin Parkı'nda toplanmış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza bunu uygulamalı olarak anlatabilmek için manken üzerinde uygulamalı bir senaryo gerçekleştirdik. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 8 milyon insan tütün nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu da günlük ortalama 20 bin kişinin ölmesi anlamına geliyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bizler, hem önleyici hem de müdahale edici faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle tütün bağımlılığına karşı birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Danışmanlık merkezlerimiz ve 115 nolu ücretsiz danışma hattımızla tütün bağımlılığından kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz tedavi hizmeti sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Sağlık
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