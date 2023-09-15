Çankaya Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi

Çankaya Belediyesi, bünyesindeki baharevlerinde ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, ilk yardım eğitimini tamamlayan 76 kursiyer, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika aldı. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, üç grup halinde toplam 231 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.

Çankaya Belediyesi, toplum yararına çalışmalarını sağlık eğitimleri ile sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, 23 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'a kadar süren eğitimlerle 40-65 yaş arası 231 kişinin temel ilk yardım hakkında bilinçlenmesini sağladı. Sokullu Baharevi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ayrancı Baharevi'nde gerçekleşen eğitimler sonunda sınava tabi tutulan katılımcılardan 76 kişi ilk yardım sertifikası aldı.

ÖNCE SERTİFİKA SONRA MÜZİK

Maketler üzerinde kalp masajı uygulamalarının yapıldığı ilk yardım eğitimi ile acil yardım gereken zamanlarda profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Yaralanma, boğulma, zehirlenme durumlarında yapılması gerekenler konusunda da yine maketlerle uygulamalı şekilde eğitim verildi. Eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin sertifika töreni sonrasında mini bir dinleti de düzenlendi.