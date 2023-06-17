Çankaya Belediyesi, Baharevleri'nde İlk Yardım Eğitimi Düzenledi

Çankaya Belediyesi, bünyesindeki Baharevleri'nde ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, üç grup halinde toplam 230 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.

Çankaya Belediyesi, bünyesindeki Baharevleri'nde ve Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde, Milli Eğitim Bakanlığı sertifikalı İlk Yardım Eğitimi düzenledi. Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, üç grup halinde toplam 230 kişiye ilk yardım eğitimi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı İlçe Halk Eğitim Merkezi ile iş birliği yapan Çankaya Belediyesi, 23 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'a kadar süren eğitimlerle 230 kişinin ilk yardım hakkında bilinçlenmesini sağladı, sınava tabi olan katılımcıların, İlk Yardım Sertifikası sahibi olmasına imkan sundu. Sokullu Baharevi, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi ve Ayrancı Baharevi'nde gerçekleştirilen eğitimleri, İlk Yardım Eğiticisi Esra Kılıç verdi.

Maketler üzerinde kalp masajı uygulamalarının yapıldığı ilk yardım eğitimi ile acil yardım gereken zamanlarda profesyonel yardım ekipleri gelene kadar hastaya nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim verildi. Yaralanma, boğulma, zehirlenme durumlarında yapılması gerekenler, yine maketlerle uygulamalı olarak anlatıldı.