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Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor

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Beslenme alışkanlıkları konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Canan Karatay'dan beyaz ekmek ile ilgili çarpıcı bir uyarı geldi. Beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu belirten Karatay, vücuttaki trigliseritin yükselmesine neden olarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabileceği konusunda ikazda bulundu.

Prof. Dr. Canan Karatay, beyaz ekmek tüketiminin, insan sağlığına bilinenden çok daha büyük zararlar verdiğini söyleyerek uyarılarda bulundu. Karatay, dünyada milyonlarca insanın tüketmekten vazgeçemediği beyaz ekmeğin beyni uyuşturduğunu ve vücuttaki trigliseriti yükselttiğini açıkladı.

DAMAR DUVARLARININ KALINLAŞMASINA YOL AÇABİLİR

Yüksek trigliserid seviyesi, kalp hastalığı riskini arttırarak damar sertleşmesine ve damar duvarlarının kalınlaşmasına yol açabilir. Bu durum; kalp krizi, inme ve çeşitli kalp-damar hastalıklarının riskini yükseltirken, pankreas iltihabı, şeker hastalığı, hipertansiyona da zemin hazırlayabilir.

"İNSAN METABOLİZMASINDA BUNU HAZMEDECEK ENZİM YOK"

NTV'nin aktardığına göre Karatay, beyaz ekmeğin yapımında bol bol kullanılan rafine unlarda aminopeptin şekeri bulunduğunu ve insan metobolizmasında bunu hazmedecek enzim olmadığını belirtti.

"EKMEK YERİNE ÇİĞ HAVUÇ VE TURP KOYABİLİRİZ"

'' Ekmek kutsal değil mi, yemeyecek miyiz?' diyorlar. Yemeyeceksiniz kardeşim. Ekmek yenmeyecek" ifadelerini kullanan Canan Karatay, üç beyazın neden olduğu hastalıkların tamamen önlenebilen hastalıklar olduğunun da altını çizdi. Karatay, daha önce de "Ekmek yerine yanına çiğ havuç, turp koyabiliriz. Şimdi kış ayı geliyor gerçekten tok tutar. Üstüne de şekersiz kahve-sevdiğiniz bir Türk kahvesi veya şekersiz herhangi bir çay içebilirsiniz. 'Ekmek yemezsem doymuyorum' demek beyinde bağışıklık oluyor demektir" açıklamasını yapmıştı.

Canan Karatay'dan beyaz ekmek uyarısı: Beyni uyuşturuyor, felç riskini artırıyor
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Sağlık
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Beyin uyusmazsa akp oy kaybeder hocam makarnaya dewam.

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Haber YorumlarıEmin Tas:

Garibanın bir ekmeği var onuda yeme diyor neyi yiyelim taş mı yiyelim

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