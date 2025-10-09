Çanakkale Hastanesinde İlk Kez TAR Tekniği ile Ameliyat Yapıldı

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ilk kez "Transversus Abdominis Release (TAR)" tekniği ile dev insizyonel herni (ameliyat yeri fıtığı) onarımı gerçekleştirildi.

Başhekimlikten yapılan açıklamada, 35 yaşında erkek hasta, önceki batın cerrahisine bağlı gelişen dev insizyonel herni nedeniyle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Hastaya, Gastroenteroloji Uzmanı Op. Dr. Barış Türker ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgür Kurtkulağı'nın gerçekleştirdiği cerrahi operasyonla, hastanede ilk kez uygulanan TAR tekniği kullanılarak başarılı bir onarım yapıldığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon ile karın ön duvarı kas katmanları dikkatle ayrılarak yama kasların arkasına yerleştirildi. Böylece karın duvarı yeniden yapılandırılarak gerginliksiz ve kalıcı bir onarım sağlandı. Bu yöntem büyük ve tekrarlayan karın duvarı fıtıklarının tedavisinde modern cerrahinin altın standart yaklaşımlarından biri olarak kabul edilmektedir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op. Dr. Barış Türker, TAR tekniği sayesinde hastada hem fizyolojik bir karın duvarı bütünlüğü sağladıklarını hem de gerginlik oluşturmadan kalıcı bir onarım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Op. Dr. Özgür Kurtkulağı ise uyguladıkları yöntemin özellikle geniş ve tekrarlayan fıtıklarda hastanın yaşam kalitesini belirgin şekilde artıran, modern ve güvenilir bir yaklaşım olduğunu vurguladı.