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Çanakkale'de Bir İlköğretim Öğrencisinde Menenjit Hastalığı Tespit Edildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde birinci sınıf öğrencisi bir çocukta menenjit hastalığı tespit edildi. Çocuk, durumu ağır olduğu için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'nde tedavi altına alındı.