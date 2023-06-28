Çam ve Sakura Hastanesi Madencilere Anlamlı Ziyaret

Maden faciasında hayatını kaybeden ve tedavi edilen işçileri ziyaret eden Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Nurettin Yiyit, sağlık süreçleri hakkında bilgiler verdi.

Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Nurettin Yiyit'ten madencilere anlamlı ziyaret

Maden faciasında tedavi edilen işçileri unutulmadı

BARTIN - İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Bartın'da geçen 14 Ekim günü meydana gelen 43 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasında ağır yaralanan; Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçileri memleketlerinde ziyaret etti.

Bartın'ın Amasra ilçesinde geçen 14 Ekim 2022 günü TTK Amasra Müessese Müdürlüğü'nde grizu faciası meydana geldi. Olayda 43 işçi hayatını kaybetti. Faciada karbonmonoksit zehirlenmesi yaşayan ve vücutlarında ağır yanıkları olan 6 işçi, tedavi için İstanbul Başakşehir Çam ve Sakur Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk edilen işçilerden Taner Şen ve Ayhan Akgül tedavileri sırasında hayatını kaybetti.

Diğer işçiler İbrahim Çeliktaş, Remzi Taşkömür, Erol Bulduk'un yanı sıra geçen hafta da İzzet Ak isimli işçi hastaneden taburcu oldu. Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekim Nurettin Yiyit Kurban Bayramı dolayısıyla taburcu ettiği maden işçilerini evlerinde ziyaret etti. Yiyit, madencilerin bayramlarını kutlayarak sağlık süreçleri hakkında bilgiler verdi.

İlk olarak Erol Bulduk'u ziyaret eden Nurettin Yiyit, maden işçisinin sağlık durumunu konuştu. Facianın işçinin vücudunda bıraktığı yanık izleri dikkat çekti. Koordinatör Başhekim Nurettin Yiyit, daha sonra sırasıyla İbrahim Çeliktaş ve birhafta önce taburcu edilen İzzet Ak'ı ziyaret etti.

Yiyit, maden işçilerine ve ailelerine hem yeniden geçmiş olsun dileklerini aktardı hem de tedavi süreçleri ve devamında yapılacak olan bilgileri aktardı. Faciadan sağ kurtulan işçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya, Çam ve Sakura Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit'e ve tedavi sürecinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Başhekim Nurettin Yiyit, Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gördükleri sırada hayatını kaybeden Taner Şen ve Ayhan Akgül'ün ailelerine taziye ziyareti gerçekleştirerek işçilerin mezarları başında dua etti.