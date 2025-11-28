Haberler

Büyükşehir Belediyesi, Samsun'a 100 ambulans kazandırdı

Büyükşehir Belediyesi, Samsun'a 100 ambulans kazandırdı
Güncelleme:
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, belediye bütçesinden kente 100 ambulans alındığını müjdeledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, belediye bütçesinden kente 100 ambulans alındığını müjdeledi.

Doğan, İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras ile yeni hizmete açılan Samsun Şehir Hastanesini gezdi.

Burada hastalarla sohbet eden Doğan, yaptığı açıklamada, Samsun'a 100 yeni ambulans kazandırdıklarını söyledi.

Samsun Şehir Hastanesinin açılmasıyla ilk hastaların memnuniyetine şahitlik ettiklerini dile getiren Doğan, "Sadece Samsun için değil, bölge için de önemli yatırım olan hastanenin şehrimize kazandırılmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Samsun'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Samsun her şeyin en güzelini hak ediyor." dedi.

Doğan, şehrin tüm ihtiyaçlarının birinci öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim bütçemiz şehrin bütçesi, şehrimizin ihtiyaçları ise birinci önceliğimiz. Samsun'da sağlık altyapısının daha da güçlenmesi, acil müdahale kapasitesinin artırılması için önemli bir adım atarak 100 yeni ambulansı şehrimize kazandırıyoruz. 100 yeni ambulansın sağlık envanterine eklenmesiyle birlikte sağlık hizmetleri daha hızlı ve sağlıklı işleyecek.

Samsun için çalışmaya devam ediyor, şehrimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bu hizmetler Samsun'daki birlik ve beraberliğin eseridir. Ambulanslarımızı aldık, Sağlık Bakanlığına devrini Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA / İlyas Gün - Sağlık



