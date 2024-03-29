Burun estetiği sonrası burun düşer mi? KBB Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Şimşek anlattı

KBB Uzmanı Doç. Dr. Tuğçe Şimşek Haberler.com YouTube kanalında sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Ameliyattan sonra burun düşer mi? sorusuna cevap veren Doç. Dr. Tuğçe Şimşek, "Burun düşmesi olayı toplumda farklı algılanıyor. Bizim gerçekten burun düşmesi dediğimiz olay hekimler arasında çok ciddi bir olaydır. Burunda bir enfeksiyon gelişir, kıkırdak erimesi meydana gelir, bir çökme meydana gelir. Doku kayıpları olur. Kıkırdak desteği tam yapılmazsa burun ucunda yine düşme meydana gelir. Hastalarımızın genelde kast ettiği şey, ameliyat sonrası burnun dik olup zaman içerisinde düşmesi. Hekim olarak biz onu ön görüyoruz. Tip bölgesinde 1-2 ml yükseklik azalması meydana geliyor ama bu burun düşmesi değildir." dedi.