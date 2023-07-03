Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nde Canlıdan Canlıya Organ Nakli Yapıldı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde laparoskopik yöntemle gerçekleştirilen canlıdan canlıya böbrek nakli başarıyla tamamlandı. Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez canlıdan canlıya organ nakli yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, laparoskopik (kapalı) yöntemle yapılan nakil sayesinde, böbrek rahatsızlığı bulunan Orhan Güngör (61), dayısı Rahim Çelik'in (68) kendisine böbreğini vermesi ile sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, ilk defa canlı vericili böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Demirbaş, "Kapalı yöntemle yapılan böbrek ameliyatında sadece üç tane ufak kesi ile böbrek içeride serbestleştirildikten sonra çıkarılıp, alıcıya naklediliyor. Bu çok konforlu ve ameliyat sonrası çok rahat geçirilebilen bir yöntem. Hastalar, bugün ameliyattan sonra ikinci gününde. Vericiyi taburcu etmek üzereyiz." dedi.

Yaklaşık 4 yıl önce böbrek rahatsızlığı geçirdiğini ve bunun neticesinde dayısının kendisine organ bağışı yaptığını dile getiren Orhan Güngör, "Bu süreçten sonra dayım bana böbreğini vermek istedi. Rahatım, mutluyum, huzurluyum, hocalarıma teşekkür ederim. Hepsinin eline sağlık." diye konuştu.

Ameliyatın oldukça güzel geçtiğini ifade eden donör Rahim Çelik ise, "Böbreğimi yeğenime bağışlamaya karar verdim ve kapalı nakil yöntemi ile ameliyat oldum. Ameliyatımız güzel geçti. Yeğenim sağlığına kavuştu, ben de oldukça iyiyim. Murat Hocamıza ve ekibine teşekkür ederiz." dedi.