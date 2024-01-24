Bursa Şehir Hastanesinde Kalp Pili Tedavisi Uygulanmaya Başlandı

Bursa Şehir Hastanesinde, kalp yetmezliği bulunan hastalar için 4 kablolu kalp pili tedavisi uygulanmaya başlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen hastanenin Kardiyoloji Kliniği Uzmanı Doç. Dr. Berat Uğuz, 3 kablolu kalp pili olarak bilinen CRT tedavisinde hastaların yaklaşık yüzde 30'unda istenilen yanıtın alınamadığını belirterek, "Teknolojinin gelişmesiyle eklenen 4'üncü kablo ile artık bu tedavi ile yanıt alınamayan hasta grubunda da yanıt alınabilmektedir." ifadesini kullandı.

Aynı hastanede görevli Uzman Dr. İsmet Zengin de kalp yetersizliği hastalarının uygun bir şekilde tedavilerinin mümkün olduğunu aktardı.

Öncelikle hastaların pil tedavisine uyumlu olup olmadığını tespit ettiklerini bildiren Zengin, "Uygun bulunan hastaların işlemlerini ise merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha çok sayıda hastaya bu tedaviyi uyguluyoruz. İlerleyen zamanlarda bu tedavi hastalarımızın değişilmez bir parçası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Edirne'den gelen hasta Halim Yıllar, "Nefes darlığım vardı. Keşan Devlet Hastanesinden beni Bursa Şehir Hastanesine yönlendirdiler. Allah doktorlarımızdan razı olsun, kendimi çok iyi hissediyorum." açıklamasını yaptı.

Yüksek tansiyon şikayetiyle Gemlik Devlet Hastanesine başvuran ve Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen hasta Fatma Bahar ise kalp pili tedavisinden çok memnun olduğunu, kendisini daha enerjik hissettiğini kaydetti.