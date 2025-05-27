Bursa Şehir Hastanesi'nde Yanık İzi Tedavisinde Botoks Yöntemi Olumlu Sonuç Verdi

Bursa Şehir Hastanesi'nde Yanık İzi Tedavisinde Botoks Yöntemi Olumlu Sonuç Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yapılan botoks tedavisi, yanık izleri için olumlu sonuçlar vermeye başladı. 2017'de yanık geçiren Cengiz Özgülmez, tedavi sonrası gözle görülür değişim yaşadı.

Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezinde yanık izi için tedavi gören hastaya uygulanan botoks yöntemi, olumlu sonuç verdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de tiner tenekesinin patlaması sonucu vücudunda derin yanıklar meydana gelen Cengiz Özgülmez (17), ikamet ettiği İzmir'de 8 yıl tedavi gördü.

Özgülmez, bacaklarındaki yanık izlerinin geçmemesi üzerine, doktorunun tavsiyesiyle Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezine başvurdu.

Çocuk Yanık Sorumlusu Doç. Dr. Sabriye Dayı tarafından Özgülmez'e burada lazer tedavisinin yanında botoks da uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Dayı, genelde kozmetik alanda uygulanan botoksu yanık vakalarında yeni bir tedavi yöntemi olarak kullanmaya başladıklarını bildirdi.

İlk sonuçların olumlu olduğunu belirten Dayı, şunları kaydetti:

"Bu tedaviyi 'kasılma ya da büzüşme durumu' dediğimiz, eklemini kullanamama durumlarında uyguladığımızda, o eklem fonksiyonunun oldukça iyi açıldığını gözlemekteyiz. 'Kontraktür (kas esnekliği kaybı)' dediğimiz olaylarda veya kaşıntıda da gerçekten çok faydasını görüyoruz. Ayrıca 'skar' dediğimiz yanık sonrası oluşan, aşırı doku olan bölümlerde onların da inceldiğini, renginin normalleştiğini görmekteyiz. Hastalarımızdan bu yönde çok olumlu dönüşler anlamaktayız."

Özgülmez de burada birer kez lazer ve botoks tedavisi gördüğünü ifade ederek, gözle görülür değişim yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Sağlık
Bahçeli: Yeni bir kardeşlik yüzyılı gelmektedir

Bahçeli'den 119 gün sonra kamera karşısında ilk mesaj
Papara operasyonunda gözaltı sayısı 14'e yükseldi

Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda yeni gelişme
İlhan Şeşen'e veda töreninde büyük talihsizlik

Veda töreninde büyük talihsizlik! Tabutu asansörde mahsur kaldı
5 milyon kişiye tapu verilecek! İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz

İşte 2B düzenlemesinden en çok yararlanacak 9 ilimiz
MHP-DEM Parti görüşmesi sona erdi! Bahçeli kapıda karşıladı

Bahçeli kapıda karşıladı, masada iki kritik konu vardı
Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun basın toplantısında dedikleri olay oldu

Küme düşen takımdan 4 gol yiyen Mourinho'nun sözleri olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Gazze kasabı' Netanyahu tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı

'Gazze kasabı' tartışmalı tünelin içinden görüntü paylaştı
Yeşilçam oyuncusu Devlet Devrim hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'u hayatını kaybetti
Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Zehra Kınık Demir'e 4 yıl 2 ay hapis cezası

Eski Kızılay Başkanı'nın kızına hapis cezası
Papara operasyonunda yeni detaylar! 5 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Papara'ya operasyonun detayları! El konulan para dudak uçuklatıyor
Operasyon yapılan Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı 200 milyon liraya yalı satın almıştı

200 milyona Boğaz'ın 'en güzel kırmızısı'nı satın almıştı
Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler

Tribünlerde kaos! Direkten indirdiği bayrağı yakmak istediler
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.