Bursa'da düşünce sistemiyle çalışan robot, yürüme zorluğu çekenlerin tedavisinde kullanılacak

Bursa'da serebral palsi, omurilik felci, inme gibi hastalıkların tedavisinde robotik yürüme teknolojilerinin kullanıldığı "Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi" faaliyetine başladı.

Nilüfer ilçesindeki özel hastanenin bağlı olduğu sağlık grubunun yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, düzenlediği basın toplantısında yürüme zorluğu yaşayan hastalarda bu cihazın kullanılacağını söyledi.

Vücuda bağlı olan cihazın düşünme sistemiyle çalıştığını belirten Bilgen, şunları kaydetti:

"Mesela alt ekstremiteni (organın son ya da uç kısmı) kullanamayan yani yürümede, adım atmakta zorluk çeken hastalarda bu cihaz takıldığında kullanıldığı zaman düşünce gücüyle 'şu hareketi yapmak istiyorum' dediğinizde cildinizden aldığı uyarıları beyne iletip tekrar adaleye yönlendiren ve orada bunun çalışmasını, sizin hangi hareketi yapmak istiyorsanız o hareketi hayal edip sizin yapmanızı sağlıyor."

Bilgen, cihazın Türkiye'de sayılı olduğunu Bursa'da da tek olduğunu anlatarak, serebral palsi, omurilik felci, inme gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Bu aletin söz konusu hastalıkların tedavisine büyük fayda sağlayacağını dile getiren Bilgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastalarda yürüme yeterliliğinin yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacak. İnsanları böyle bırakırsanız hastalık öyle kalacak ya da gerileyecek. Gerileyecekten kastımız hastanın yürüme potansiyeli daha da azalacak ama bu tür cihazları kullandığımızda, bunlarla yapılan rehabilitasyonlarda değerlendirmeler sonucunda ne yapacağımızın kararını verdiğimizde hastanın iyileşme süreci hiç iyileşmesi beklenmeyen 'artık bundan bir şey olmaz' dediğimiz hastalarda bile katkısı olacak."

Konuşmanın ardından cihazın tanıtımı yapıldı.