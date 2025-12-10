Haberler

Bursa'da düşünce sistemiyle çalışan robot, yürüme zorluğu çekenlerin tedavisinde kullanılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da, serebral palsi, omurilik felci ve inme hastalarının tedavisinde kullanılacak olan 'Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi' açıldı. Cihaz, düşünce gücüyle çalışan bir sistemle hastaların yürümelerine yardımcı olacak.

Bursa'da serebral palsi, omurilik felci, inme gibi hastalıkların tedavisinde robotik yürüme teknolojilerinin kullanıldığı "Cyber-Nöro Robotik Yürüme Rehabilitasyon Ünitesi" faaliyetine başladı.

Nilüfer ilçesindeki özel hastanenin bağlı olduğu sağlık grubunun yönetim kurulu başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk Bilgen, düzenlediği basın toplantısında yürüme zorluğu yaşayan hastalarda bu cihazın kullanılacağını söyledi.

Vücuda bağlı olan cihazın düşünme sistemiyle çalıştığını belirten Bilgen, şunları kaydetti:

"Mesela alt ekstremiteni (organın son ya da uç kısmı) kullanamayan yani yürümede, adım atmakta zorluk çeken hastalarda bu cihaz takıldığında kullanıldığı zaman düşünce gücüyle 'şu hareketi yapmak istiyorum' dediğinizde cildinizden aldığı uyarıları beyne iletip tekrar adaleye yönlendiren ve orada bunun çalışmasını, sizin hangi hareketi yapmak istiyorsanız o hareketi hayal edip sizin yapmanızı sağlıyor."

Bilgen, cihazın Türkiye'de sayılı olduğunu Bursa'da da tek olduğunu anlatarak, serebral palsi, omurilik felci, inme gibi hastalıkların tedavisinde kullanıldığını anlattı.

Bu aletin söz konusu hastalıkların tedavisine büyük fayda sağlayacağını dile getiren Bilgen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hastalarda yürüme yeterliliğinin yeniden kazandırılmasına katkı sağlayacak. İnsanları böyle bırakırsanız hastalık öyle kalacak ya da gerileyecek. Gerileyecekten kastımız hastanın yürüme potansiyeli daha da azalacak ama bu tür cihazları kullandığımızda, bunlarla yapılan rehabilitasyonlarda değerlendirmeler sonucunda ne yapacağımızın kararını verdiğimizde hastanın iyileşme süreci hiç iyileşmesi beklenmeyen 'artık bundan bir şey olmaz' dediğimiz hastalarda bile katkısı olacak."

Konuşmanın ardından cihazın tanıtımı yapıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Sağlık
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
Aynı iş yerinde çalıştığı 60 yaşındaki erkeğin yazdığı mektubu paylaştı: Evli değilsen...

60 yaşındaki adamın, genç kadına mektubuna bakın: Evli değilsen...
'Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı

"Fato Aney'i tanıyamayacaksınız! Pembe saçı ve tarzıyla göz kamaştırdı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son hali

1 yıldır tedavi gören Kadir İnanır'ın son fotoğrafı
İlkay Gündoğan'a büyük şok

Bu pozisyon yıldız isme pahalıya patladı
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış, bir de şantaj yapmış

Rus turist olayı bambaşka çıktı! Gizli çekim yaparken yakalanmış
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
title