Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Dünya Gıda Günü kutlandı

Bursa'da Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sağlıklı beslenme, gıdanın korunması ve israfı önleme gibi konuların yanı sıra su verimliliği hakkında sunum yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, insanların yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmasının mümkün olamadığını belirtti ve suyun hayati önemine dikkat çekti.

Bursa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Dünya Gıda Günü" ilkokul öğrencileriyle kutlandı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Sadi Etkeser İlkokulu öğrencilerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli gıda kontrol görevlileri tarafından sağlıklı beslenme, gıdanın korunması ve israfı önleme gibi konuların yanı sıra bu senenin teması olan su verimliliği hakkında sunum yapıldı.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, yaptığı konuşmada, günümüzde tüketim alışkanlıklarının değişmesi, israf, şehirleşme, gıda kaynaklarının dengesiz dağılımı ve ekolojik nedenlerden dolayı insanların tamamının yeterli miktarda ve güvenilir gıdaya ulaşmasının mümkün olamadığını anlattı.

Acar, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı olarak misyonumuz yeterli ve güvenilir gıda üretimini ve insanların bu gıdalara erişimini sağlamak, tarımsal ve ekolojik kaynakları sürdürülebilir şekilde kullandırmak ve kırsal alandaki insanımızın yaşam standardını yükseltmek yönünde çalışmalar yapmaktır. Ülkemiz gerek gıda üretimi ve gerekse gıdaya erişim konusunda oldukça yeterli durumda olmasına karşın, dünyanın birçok ülkesi açlık ve kıtlıkla boğuşmaktadır. Dünyada herkese yetecek kadar gıda üretilmesine rağmen, her dokuz kişiden biri kronik açlık çekmektedir."

Dünyada kişi başına düşen su tüketiminin yılda ortalama 800 metreküp olduğunu belirterek, "Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 20'si yani yaklaşık 1,4 milyar insan maalesef yeterli içme suyundan mahrumdur. 2050 yılında su sıkıntısı çeken insanların sayısı 4 milyara yükseleceği, 2050 yılında ise beklenen dünya nüfusunun yüzde 40'ının su sıkıntısı çekeceği tahmin edilmektedir. Bu sebeple sadece Dünya Gıda Günü'nde değil her zaman suyun hayati önemi ve sürdürülebilir kullanımının gerekliliği hatırlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Etkinlikte, öğrenciler de Dünya Gıda Günü ile ilgili şiirler okudu.