Bursa'da Canlıdan Canlıya Organ Nakli İlk Kez Gerçekleştirildi

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez canlıdan canlıya organ nakli gerçekleştirildi. Donör Rahim Çelik, yeğeni Orhan Güngör'e böbreğini bağışladı. Çelik'ten alınan böbrek, Güngör'e, kapalı yöntemle nakledildi. Organ Nakli Sorumlu Cerrahı Prof. Dr. Murat Demirbaş, "Verici kişinin ameliyatı, laparoskopik (kapalı) ile gerçekleştirildi. Bu yöntemle yapılan böbrek ameliyatında sadece 2 tane ufak kesi ile böbrek, içeride serbestleştirildikten sonra çıkarılıp, alıcıya naklediliyor. Konforlu, ameliyat sonrası çok rahat geçirilebilen bir yöntem. Hastamızda da gördüğünüz gibi bugün taburculuğunu planlıyoruz. Hastalar, bugün ameliyattan sonra ikinci gününde. İkisi de gayet iyi. Vericiyi taburcu etmek üzereyiz" dedi.

?İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde canlıdan canlıya organ nakli gerçekleştirildiğini, bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Nakil bekleyen hastaların sağlıklarına kavuşabilmesi için organ bağışına her zaman ihtiyaç duyulduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, "Yapılan bağış sayısının azalması, birçok hastanın organ nakli yapılmadan vefat etmesine neden oluyor. Halkımızın bu noktada duyarlı hareket edeceğine inanıyorum" dedi.

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