Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Bursa'da, nadir görülen genetik bir hastalık olan Rubinstein-Taybi Sendromu ile mücadele eden ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 39 yaşındaki Müge Demirci'nin organları 3 hastaya nakledilecek.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kestel Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Demirci'nin 11 gün süren yaşam mücadelesinin sonunda beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane organ nakli koordinatörlerinin görüştüğü aile, organ bağışına onay verdi. Rubinstein-Taybi Sendromu hastası Demirci'nin karaciğeri ve iki böbreği, nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere başarıyla alındı.

Açıklamada operasyon süreci hakkında görüşlerine yer verilen Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Ayşegül Aydemir, şunları ifade etti:

"Aile için zor bir karardı ama Demirci, yaşadığı süre boyunca zorluklar yaşamış. Aile de hayattaki misyonunun bir parçası olarak, ölürken de insanlara faydalı olabileceği kanaatine vardı ve organ naklini kabul etti. Hastanemiz, Organ Nakli Bölge Koordinasyon Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, üniversite, tüm ekip bir arada çalıştık."

Demirci'ye henüz 16 günlükken Rubinstein-Taybi Sendromu teşhisi konulduğunu dile getiren anne Sema Öztekin de yıllar boyunca hastalıkla mücadele ettiklerini belirtti.

Kalp durması nedeniyle hastaneye başvurduklarını anlatan Öztekin, şunları kaydetti:

"Organ bağışını ağlayarak kabul ettim. O benim özel meleğimdi, annesinin inci çiçeğiydi. Giderken bile üç cana can oldu. Bize dediler ki 'En fazla 19 yaşına kadar yaşar'. Onunla anne-kız sevgi seli olduk. Oğlum da bize dahil oldu. Özel bakımla, gecemizi gündüzümüze kattık. Mucize bir ömür yaşadı benim meleğim. İyi ki öyle bir evladın annesi olarak, bunları tatmışım. İyi ki o beni anne olarak seçmiş. Onun annesi olmaktan gurur duyuyorum."

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
