Bucak'ta Tarla Sürerken Traktörden Düşen Çiftçi Yaralandı
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Sağlık Haberleri
Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı. Kestel-Karapınar köyleri yakınındaki tarlasını süren Osman A. traktörden düştü. Traktörün tekeri üzerinden geçen Osman A. yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezinden yardım isteyen çiftçi, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Kestel-Karapınar köyleri yakınındaki tarlasını süren Osman A. traktörden düştü.
Traktörün tekeri üzerinden geçen Osman A. yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezinden yardım isteyen çiftçi, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sağlık