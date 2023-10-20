Haberler

Bucak'ta Tarla Sürerken Traktörden Düşen Çiftçi Yaralandı

 - Güncelleme:

Sağlık Haberleri

Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı. Kestel-Karapınar köyleri yakınındaki tarlasını süren Osman A. traktörden düştü. Traktörün tekeri üzerinden geçen Osman A. yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezinden yardım isteyen çiftçi, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur'un Bucak ilçesinde tarla sürerken traktörden düşmesi sonucu yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Kestel-Karapınar köyleri yakınındaki tarlasını süren Osman A. traktörden düştü.

Traktörün tekeri üzerinden geçen Osman A. yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezinden yardım isteyen çiftçi, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Sağlık

112 Acil Çağrı Burdur Kaza Sağlık Haberler

title