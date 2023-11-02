Bozkır Devlet Hastanesine Hizmet Aracı Bağışı
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Sağlık Haberleri
Konya'nın Bozkır ilçesinde iş insanları tarafından Bozkır Devlet Hastanesi'ne 2023 model hizmet aracı bağışlandı. Hastane yetkilileri, aracın hizmete hazır hale getirildiğini ve iş insanlarına teşekkür etti.
Konya'nın Bozkır ilçesinde iş insanları Bozkır Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi birimine hizmet aracı bağışında bulundu.
Bozkır Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, iş insanları Yavuz Şen ve Hakan Taşkın tarafından 2023 model hizmet aracını bağışladıkları belirtildi.
Hizmete hazır hale getirilen araç için iş insanlarına teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Sağlık