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Bozkır Devlet Hastanesine Hizmet Aracı Bağışı

Konya'nın Bozkır ilçesinde iş insanları tarafından Bozkır Devlet Hastanesi'ne 2023 model hizmet aracı bağışlandı. Hastane yetkilileri, aracın hizmete hazır hale getirildiğini ve iş insanlarına teşekkür etti.