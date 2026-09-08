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Bozkır’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri

Bozkır’da Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri
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Konya’nın Bozkır ilçesinde, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Hafta kutlamaları kapsamında Bozkır Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından halk sağlığına ve bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekilen çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. "Sağlığını, geleceğini ve özgürlüğünü kaybetmeden fark et" sloganı çerçevesinde kurulan stantlarda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütüldü. Çalışmalar kapsamında dijital bağımlılık, madde bağımlılığı ve tütün bağımlılığı konularında kapsamlı eğitimler verilerek "Gerçek değer sensin, bağımlılığa hayır de" mesajı vurgulandı.

Etkinliklerde "Sağlıklı Yaş Al, Sağlıklı Kal" temasıyla kronik hastalıklar ele alındı. Düzenli sağlık kontrollerinin koruyucu ve önleyici rollerine dikkat çekmek amacıyla stantlar kuran ekipler, saha çalışmalarını ilçedeki bakım merkezi ziyaretiyle sürdürdü. Kurumda kalan hastalar ve bakım veren çalışanlarla bir araya gelen sağlık personeli; sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin önemini anlattı. Ziyaret sırasında hastaların boy, kilo ve tansiyon ölçümleri yapılarak risk değerlendirmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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