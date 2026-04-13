Market işletmecisi, boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtardı

Bolu'da bir ortaokul öğrencisi, nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi. Market sahibi, öğrenciye Heimlich manevrası yaparak müdahale etti ve öğrenciyi kurtardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cuma günü sabah saatlerinde Sağlık Mahallesi Poyraz Sokak'ta meydana geldi. Okul çıkışında arkadaşlarıyla birlikte sokakta yürürken hazır yemek yiyen ortaokul öğrencisinin nefes borusuna yiyecek kaçtı. Bir anda nefessiz kalan ve boğulma tehlikesi geçiren öğrencinin durumunu gören arkadaşları büyük panik yaşadı. Arkadaşlarının müdahalesine rağmen nefes alamayan öğrenci, yol üzerindeki markete girdi. Market sahibi Cemil Sevim, nefes almakta zorlanan öğrenciyi Heimlich manevrası yaparak kurtardı. Müdahalenin ardından rahat nefes almaya başlayan öğrenci, bir süre markette dinlendirildi. Öğrencinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
