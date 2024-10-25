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Bolu'da Engelli Bireyler için Yeni Diş Tedavi Merkezi Açıldı

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Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde açılan Engelli Diş Tedavi Merkezi, doğrudan randevu ile engelli bireylerin ağız sağlığı hizmetlerine kolay erişim sağlamayı amaçlıyor. Diş Hekimi Nilgün Doğangün Geçici, bu yeni klinikle hasta ailelerinin maddi ve manevi yüklerini azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

Özel bireyler bu diş kliniği ile tedavilerine daha çabuk ulaşacak

Doğrudan randevu ile bu merkez hastalara şifa olacak

BOLU - Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde yeni açılan Engelli Diş Tedavi Merkezi, doğrudan randevu hizmeti ile hastalara şifa olacak. Diş Hekimi Nilgün Doğangün Geçici, "Engelli bireylerimiz ağız sağlığı hizmetlerine daha kolayca ulaşabilecek" dedi.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'nde poliklinikler bölümüne geçtiğimiz aylarda Engelli Diş Tedavi Merkezi açıldı. Açılan yeni klinikle, Bolu İl Sağlık Müdürlüğü İzzet Baysal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin yükünü hafifletmek ve çaresini il dışında arayan hastaların maliyetlerini en aza indirmek hedefleniyor. Hastalara doğrudan randevu hizmetiyle Köroğlu Ünitesi, oluşturulan yeni klinikle özel bireylerin ağız sağlığına kavuşmasını sağlayacak.

"Maddi, manevi yönden mağduriyetleri giderilmiş olacak"

Ailelerin maddi ve manevi giderlerinin en aza indirilmesini hedeflediklerini söyleyen Diş Hekimi Nilgün Doğangün Geçici, "Zihinsel, bedensel engelli, yatalak, konuşma sıkıntısı yaşayan, ağız açıklığı problemi yaşayan hastalarımıza ağız sağlığı tedavisi vermek için açılmıştır. Böylece engelli bireylerimiz ağız sağlığı hizmetlerine daha kolayca ulaşabilecek, il dışındaki merkezlere gitmesini önlemiş olacağız. Ailenin il dışına giderek maddi, manevi yönden mağduriyetleri giderilmiş olacak" dedi.

"Güzel bir diş tedavisine kavuşmuş oluyorlar"

Klinikte hangi işlemlerin yapıldığından bahseden Diş Hekimi Geçici, "Yatalak, ağız açıklığı problemi yaşayan hastalarımızda anestezi uzmanlarımızla birlikte diş tedavilerini yapmaktayız. Anestezi ile yapılan bu özel bir tedavi sayesinde hastalar ağrısız, korkusuz ve güzel bir diş tedavisine kavuşmuş oluyorlar. Ayrıca eğer diş kliniğimize müdahale edebildiğimiz hastalarla dolgu, çekim, diş taşı gibi tedavilerini de yapmaktayız" diye konuştu.

Nasıl randevu alınacak?

Hastaların nasıl başvurabileceği hakkında bilgilendirme yapan Nilgün Doğangün Geçici, "Köroğlu Devlet Hastanesi'ne doğrudan bize başvurabilirler. Hastalarımız geldiklerinde biz ön muayene ediyoruz. Daha sonra genel sağlık durumları hakkında genel anestezi uzmanlarımızla işbirliği yapıp anestezi uygun olup olmadığı değerlendirildikten sonra tedavi planlaması yapıyoruz. Ameliyathane şartlarında anestezi uzmanımızla birlikte diş taşı, çekim veya dolgu tedavilerini yapmaktayız" ifadelerini kullandı.

Bolu'da Engelli Bireyler için Yeni Diş Tedavi Merkezi Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - Sağlık

İzzet Baysal Köroğlu Hastane Sağlık Yaşam Bolu

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