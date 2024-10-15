Bolu'da Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında anne adaylarına yönelik eğitimler haftada 1 gün 4 seans şeklinde gerçekleşiyor.

Eğitime katılanlar, uzman ebeler tarafından doğum esnasında neler yaşayacaklarını öğrenirken, çocuk gelişimi uzmanından bebeğinin 0-1 yaş aralığındaki gelişimi hakkında bilgilendiriliyor.

Psikologlardan doğum korkusu ve lohusalık dönemiyle ilgili bilgi alan anne adayları, diyetisyenlerden gebelikte beslenme, fizyoterapistlerden ise fiziksel aktiviteler konularında eğitim alarak doğuma hazır hale geliyor.

Eğitimleri tamamlayan anne adayları, hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi sahibi oluyor.

Öte yandan Gebe Okulu'na katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşunda çalışan anne adayları, Bolu Valiliği tarafından idari izinli sayılıyor.

Eğitmen ebe Seçil Yaman, gazetecilere, annelere hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrası süreçte her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Kadın doğum uzmanları ve aile hekimlikleri tarafından kendilerine yönlendirilen anne adaylarıyla 4 hafta geçirdiklerini anlatan Yaman, eğitimi tamamlayanların bebeklerini kucaklarına güvenle aldıklarını kaydetti.

Yaman, tüm annelerin bu eğitimlerden faydalanması gerektiğini dile getirerek, "Ben istiyorum ki tüm annelerimiz daha bilinçli, daha güzel bir hazırlanma yaşasınlar. Anne adayları normal doğumdan biraz sosyal medyayla ve televizyonlardan, bazen de çevreden duydukları farklı negatif hikayelerle korkabiliyorlar. Aslında korku doğumda hiç işimize yaramayan, doğum işleyişini aksatan, stres hormonlarının üretimine neden olan ve doğumdaki doğal akışı engelleyen bir faktör. Annelere doğumdaki korkuyu nasıl yönetebileceklerini, doğru bilgiyle bunları aşabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Süreçte neler yaşayacağını bildiği sürece anneler durumu kendileri yönetebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Anne adayları eğitimden memnun

Anne adayı Gülnur Gülsoy ise eğitimlerin çok destekleyici olduğunu belirterek, "Normal doğum taraftarı olan bir insanım. Doğum çok doğal bir süreç. Doğada da her türlü canlının aynı şekilde doğurduğunu bilince sürece biraz daha hakim olunca korkular yeniliyor." dedi.

Anne adayı Yeşim Güven de aldığı eğitimlerle anne olma konusunda daha da bilinçli hale geldiğini aktararak, "Daha önce hiç gebelik geçirmediğim için burada öğrendiğimiz şeyler içimizi rahatlattı. Daha bilinçli hale geldik. Normal doğum yapma konusunda daha çok bilgilendik. Burada hem sezaryeni hem de normal doğumu çok güzel anlattılar. Ben de biraz korkuyordum. Ama eğitim sonrasında normal doğumun o kadar da korkutucu olmadığını anladım." diye konuştu.