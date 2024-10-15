Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi

Bolu'da Anne Adaylarına Gebe Okulu Eğitimi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da açılan 'Gebe Okulu'nda anne adaylarına hamilelik, doğum ve sonrası hakkında bilgi veriliyor. Uzmanlar tarafından gerçekleştirilen eğitimlerle anne adayları, doğum sürecine hazırlık yapıyor ve bilinçleniyor.

Bolu'da "Gebe Okulu"nda anne adaylarına hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi verilerek süreci rahat geçirmeleri sağlanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında anne adaylarına yönelik eğitimler haftada 1 gün 4 seans şeklinde gerçekleşiyor.

Eğitime katılanlar, uzman ebeler tarafından doğum esnasında neler yaşayacaklarını öğrenirken, çocuk gelişimi uzmanından bebeğinin 0-1 yaş aralığındaki gelişimi hakkında bilgilendiriliyor.

Psikologlardan doğum korkusu ve lohusalık dönemiyle ilgili bilgi alan anne adayları, diyetisyenlerden gebelikte beslenme, fizyoterapistlerden ise fiziksel aktiviteler konularında eğitim alarak doğuma hazır hale geliyor.

Eğitimleri tamamlayan anne adayları, hamilelik, doğum anı ve sonrası hakkında bilgi sahibi oluyor.

Öte yandan Gebe Okulu'na katılmak isteyen kamu kurum ve kuruluşunda çalışan anne adayları, Bolu Valiliği tarafından idari izinli sayılıyor.

Eğitmen ebe Seçil Yaman, gazetecilere, annelere hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrası süreçte her türlü desteği sağladıklarını belirtti.

Kadın doğum uzmanları ve aile hekimlikleri tarafından kendilerine yönlendirilen anne adaylarıyla 4 hafta geçirdiklerini anlatan Yaman, eğitimi tamamlayanların bebeklerini kucaklarına güvenle aldıklarını kaydetti.

Yaman, tüm annelerin bu eğitimlerden faydalanması gerektiğini dile getirerek, "Ben istiyorum ki tüm annelerimiz daha bilinçli, daha güzel bir hazırlanma yaşasınlar. Anne adayları normal doğumdan biraz sosyal medyayla ve televizyonlardan, bazen de çevreden duydukları farklı negatif hikayelerle korkabiliyorlar. Aslında korku doğumda hiç işimize yaramayan, doğum işleyişini aksatan, stres hormonlarının üretimine neden olan ve doğumdaki doğal akışı engelleyen bir faktör. Annelere doğumdaki korkuyu nasıl yönetebileceklerini, doğru bilgiyle bunları aşabilecekleri konusunda bilgilendirmeler yapıyoruz. Süreçte neler yaşayacağını bildiği sürece anneler durumu kendileri yönetebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Anne adayları eğitimden memnun

Anne adayı Gülnur Gülsoy ise eğitimlerin çok destekleyici olduğunu belirterek, "Normal doğum taraftarı olan bir insanım. Doğum çok doğal bir süreç. Doğada da her türlü canlının aynı şekilde doğurduğunu bilince sürece biraz daha hakim olunca korkular yeniliyor." dedi.

Anne adayı Yeşim Güven de aldığı eğitimlerle anne olma konusunda daha da bilinçli hale geldiğini aktararak, "Daha önce hiç gebelik geçirmediğim için burada öğrendiğimiz şeyler içimizi rahatlattı. Daha bilinçli hale geldik. Normal doğum yapma konusunda daha çok bilgilendik. Burada hem sezaryeni hem de normal doğumu çok güzel anlattılar. Ben de biraz korkuyordum. Ama eğitim sonrasında normal doğumun o kadar da korkutucu olmadığını anladım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Sağlık

Sağlık Yaşam bolu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

Rojin'in cansız bedenini bulan işçi konuştu

 Netanyahu'ya soğuk duş: ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

ABD 30 gün süre verdi, Macron 'Nasıl kurulduğunu unutma' dedi

 Kredi kartlarından Savunma Sanayii Fonu'na kesinti içeren yasa teklifi geri çekildi

Tartışma yaratan yasa teklifi geri çekildi! Kredi kartlarından kesinti yapılmayacak
Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi? ABD Mahkemesinden karar

Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur iade edilecek mi?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Litvanya Romanya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Litvanya Romanya maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hangi ikisi yakın dostken zamanla çeşitli sebeplerle birbirine kin gütmüş, 1861'de birbirlerini düelloya davet ederek meydan okumuş, düello ... Marcus Aurelius'un oğlu ve halefi olan Roma imparatoru hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangisi "Selvi Boylum Al Yazmalım" adlı filmin sonunda Kadir İnanır'ın canlandırdığı İlyas karakterinin söylediği, filmin kapanış sözüdür? Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kuzey İrlanda Bulgaristan maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkçeye Fransızcadan geçen "doktor" kelimesinin kökeninin anlamı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Hangi yapının beton duvarlarının temizliğinde kabartma tozu, bronz kısımlarının parlatılmasında ise zeytinyağı kullanılmaktadır? 1989 yapımı "Tango ve Cash" adlı polisiye-komedi filmde, filme de adını veren Tango ve Cash ikilisini hangi oyuncular canlandırmıştır? Hangi yazar yurt dışında eğitim almamıştır? Sabahattin Ali, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Sıtkı Tarancı, Turgut Uyar yurt dışında eğitim aldı mı? Kosova Güney Kıbrıs maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kosova Güney Kıbrıs maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.