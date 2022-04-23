Bolu'da akciğerinde 5 yıldır lades kemiği bulunan kişi ameliyat edildi - Haberler

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Bolu'da akciğerinde 5 yıldır lades kemiği bulunan kişi ameliyat edildi

AA - Zafer Göder - Sağlık
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Bolu'da akciğerinde 5 yıldır lades kemiği bulunan kişi ameliyat edildi

Bolu'da, bir kişinin akciğerinde 5 yıldır bulunan yediği tavuğun lades kemiği ameliyatla çıkarıldı.

BOLU (AA) - Bolu'da, bir kişinin akciğerinde 5 yıldır bulunan yediği tavuğun lades kemiği ameliyatla çıkarıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi ekibinin başarılı ameliyatıyla 5 yıl boyunca sol akciğerinde lades kemiğiyle yaşamını sürdüren hastanın şifa bulduğunu belirtti.

Demirkol, 5 yıl boyunca öksürük, şiddetli ağrı, sırtında yanma şikayetleri bulunan hastaya Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hacıali Kılıçgün koordinesinde Dr. Öğretim Üyesi Osman Yakşi ve Araştırma Görevlisi Dr. Muhammed Yavuz Haktanır tarafından endoskopik müdahale yapıldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Demirkol, ekibin başarılı müdahalesiyle akciğerinden tavuk kemiği çıkarılan hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

AA / Zafer Göder - Sağlık

İl Sağlık Müdürü, Emin Demirkol, Araştırma, Bolu, Sağlık, Haberler

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