Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.