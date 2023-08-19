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Bolu'da 5 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sağlık Haberleri

Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi. İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'den Aladağ bölgesine tatil yapmaya gelen 2 aileden 5 kişi, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye sevk edildi.

İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi İzzet Baysal Kocaeli Bolu Sağlık Haberler

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