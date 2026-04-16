Haberler

Bodrum'daki hastaneye "anne dostu" unvanı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta memnuniyetini ön planda tutan hastane, "Anne Dostu Hastane" unvanını alarak önemli bir başarıya imza attı.

Sağlık hizmetlerinde kalite ve hasta memnuniyetini ön planda tutan hastane, "Anne Dostu Hastane" unvanını alarak önemli bir başarıya imza attı. Anne ve bebek sağlığını merkeze alan uygulamaların değerlendirilmesi sonucunda verilen unvan, sağlık çalışanları ve anne adayları için gurur kaynağı oldu.

Hastanede; gebelik sürecinden doğuma, doğum sonrasından emzirme danışmanlığına kadar tüm aşamalarda bilimsel ve güvenli hizmet sunulduğu belirtildi. Anne adaylarının kendilerini güvende ve desteklenmiş hissetmeleri amacıyla oluşturulan doğum ortamının, ekip çalışmasıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Yetkililer, alınan unvanın doğum hizmetlerinin niteliğini ortaya koyduğunu belirterek; anne mahremiyetine verilen önem, normal doğumu teşvik eden uygulamalar ve anne-bebek bağını güçlendiren yaklaşımların bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Açıklamada, sürece katkı sağlayan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek anne adaylarının en özel yolculuklarında yanlarında olmaya devam edileceği bildirildi.

Hastane yönetimi, "Anne Dostu Hastane" unvanının büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek her sağlıklı anne ve bebeğin en büyük ödül olduğunu kaydetti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

