Bodrum'da Atık Su Hattında Gaz Zehirlenmesi

Bodrum'da Atık Su Hattında Gaz Zehirlenmesi
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Bodrum'da temizlik yaparken atık su hattında hidrojen sülfür gazından zehirlendiği şüphesiyle iki site görevlisi hastaneye kaldırıldı. Yapılan ölçümlerde H2S gazı tespit edildi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, temizlik yapmak için girdikleri atık su hattında hidrojen sülfür gazından zehirlendiklerinden şüphelenilen site görevlileri Serdar T. (43) ve Fehmi K. (35) hastaneye kaldırıldı. Muğla İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan ölçümde atık su hattında 0,2 ppm H2S (hidrojen sülfür) gazı tespit edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Geriş Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitede görevli Serdar T. ve Fehmi K. temizlik yapmak için Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü'ne ait atık su hattına girdi. Bir süre sonra iki site görevlisi rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar T. ve Fehmi K., atık su hattında hidrojen sülfür gazından zehirlendikleri şüphesiyle ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan 2 kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine bölgeye Muğla AFAD'a bağlı 3 personel sevk edildi. Ekipler tarafından bölgede gaz ölçümü yapıldı. Ölçümde pis su hattında 0,2 ppm H2S (hidrojen sülfür) gazı tespit edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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