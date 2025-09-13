Haberler

Böbrek Nakli ile Sağlığına Kavuşan Çocuk

Güncelleme:
Miray isimli çocuğun, annesinden alınan böbrekle yapılan nakil sonrasında sağlığına kavuştuğu belirtildi. Nefrolog Prof. Dr. Faysal Gök, erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekti.

'NAKİLLE SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Operasyonun yapıldığı özel hastanede görevli Nefrolog Prof. Dr. Faysal Gök, Miray'ın uzun süre başka bir hastanede takip edildikten sonra ağustos ayında kendilerine geldiğini, nakilden sonra sağlığına kavuştuğunu söyledi. Prof. Dr. Gök, "Tedavi amaçlı annesinden böbrek nakli yapıldı. Genel olarak bu hastalar idrarda yüksek protein, idrarda kan, vücutta, ayakta ve göz kapaklarında şişlik şikayetleriyle başvuruyor. Bu tür hastalıklarla sinsi seyrettiği için tesadüfen aile öyküsü varsa daha erken fark edilebilir. Erken tanı ise bu hastalıklarda çok önemlidir. Çocuk yaş grubundaki son dönem böbrek yetmezlikleri değişik nedenlere bağlı olarak görülebilmektedir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
