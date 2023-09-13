Bitlis Eren Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadele Programı Düzenlendi

Bitlis Eren Üniversitesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay öncülüğünde bağımlılıkla mücadele konulu bir program düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, farkındalığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparken, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sıddık Vangölü de stratejiler ve tedavi yöntemleri hakkında sunum yaptı.