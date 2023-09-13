Bitlis Eren Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadele Programı Düzenlendi
Bitlis Eren Üniversitesi'nde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay öncülüğünde bağımlılıkla mücadele konulu bir program düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, farkındalığı artırmak amacıyla bu tür etkinliklerin önemine vurgu yaparken, Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Sıddık Vangölü de stratejiler ve tedavi yöntemleri hakkında sunum yaptı.
Bitlis Eren Üniversitesinde bağımlılıkla mücadele konulu program düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Yeşilay öncülük ettiği program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalığı artırmak için bir araya gelmenin önemine dikkat çekti.
Yılmaz, üniversitenin topluma hizmet etme sorumluluğu doğrultusunda bu tür etkinliklere devam edeceklerini aktardı.
Bitlis Eren Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Doktor Ögretim Üyesi Mehmet Sıddık Vangölü de bağımlılıkla mücadelede izlenen stratejiler ve tedavi yöntemleri konularında sunum yaptı.???????