Bir pandemi daha mı geliyor? Bakan Koca, maymun çiçeği virüsü hakkında net konuştu: Salgın olmaz, ülkemizde görülmedi - Haberler

Avrupa'da hızla artan maymun çiçeği virüsü vakaları ülkemizde de korku yarattı. Hatta önceki gün, virüsün Türkiye'de de görüldüğüne ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Önce Sağlık Bakanlığı şimdi de Bakan Koca, iddiaya ilişkin açıklamada bulundu.

"PANDEMİYE YOL AÇMAZ"

Virüsün pandemiye yol açmayacağını belirten Koca, "Maymun Çiçeği Hastalığı konusunda kamuoyu müsterih olmalı. Hayvan kaynaklı olan, bazen insanlara da bulaşan bu hastalık bir pandemiye yol açmaz. Semptomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır."

BAKANLIK DA İDDİAYI YALANLADI

Sağlık Bakanlığı da, toplumda korku yaratan bu iddiaya ilişkin yalanlamada bulundu. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemizde bugüne kadar maymun çiçeği vakası görülmemiştir" ifadelerine yer verildi.