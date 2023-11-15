Bir hastanenin ergen ve çocuk psikiyatri kliniğindeki genç hastalar ve onlara yardımcı olmak için çabalayan doktorların dünyasına kapı aralayan Bir Derdim Var'a bu hafta Nilüfer ve Kuzey'in konuşması damga vuracak. Yayınlanan sahnede Doktor Nilüfer'in kendisini rahat bırakmasını isteyen Kuzey, Nilüfer'in ona yardım edemeyeceğini söyledi. Doktor Nilüfer'in ve toplumun gençleri kukla gibi elinde oynatmak istediğini dile getirdi.

Bir Derdim Var: Genç Hastalar ve Doktorlar Arasındaki Konuşma

Bir hastanenin ergen ve çocuk psikiyatri kliniğindeki genç hastalar ve onlara yardımcı olmak için çabalayan doktorların dünyasına kapı aralayan Bir Derdim Var'a bu hafta Nilüfer ve Kuzey'in konuşması damga vuracak.

Bir Derdim Var, hem gençleri hem de ailelerini etkiledi.

Yayınlanan sahnede Doktor Nilüfer'in kendisini rahat bırakmasını isteyen Kuzey, Nilüfer'in ona yardım edemeyeceğini söyledi. Doktor Nilüfer'in ve toplumun gençleri kukla gibi elinde oynatmak istediğini dile getirdi.