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Bingöl’de sağlık yatırımlarına bir yenisi eklendi

Bingöl’de sağlık yatırımlarına bir yenisi eklendi
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Bingöl’ün Adaklı ilçesinde yapımı tamamlanan diyaliz merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yapımı tamamlanan diyaliz merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Adaklı Devlet Hastanesi bünyesinde hizmete alınan ve 124 metrekare kapalı alana sahip merkezde 4 diyaliz cihazıyla hizmet verilecek. Cihazlardan 2'si Sağlık Bakanlığı, 2'si ise hayırsever iş insanının katkılarıyla temin edildi. Hizmete giren merkez sayesinde diyaliz hastaları tedavilerini artık kendi ilçelerinde alabilecek.

Açılışta konuşan Bingöl Valisi Cahit Çelik, merkezin Adaklı'ya hayırlı olmasını temenni ederek, diyaliz hastalarının artık kendi ilçelerinde sağlık hizmetine ulaşabileceğini söyledi. Çelik, özellikle yaz aylarında memleketlerine gelen ya da gelmek isteyen diyaliz hastaları açısından merkezin önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade etti.

Programın ardından diyaliz merkezinde tedavi gören hastaları ziyaret eden Vali Çelik, hastalara geçmiş olsun dileklerini ileterek sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, talep ve önerileri dinledi.

Açılışa Bingöl Valisi Cahit Çelik'in yanı sıra diğer il protokolü ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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