Bingöl'de Ambulans Helikopter İle Hastaneye Yetiştirilen Kişi

BİNGÖL'ün Solhan ilçesinde mezrada fenalaşan vücut ağrısı ve solunum zorluğu yaşayan T.Y., ulaşım sıkıntısı nedeniyle ambulans helikopterle alınarak hastaneye yetiştirildi.

Solhan ilçesi Doğuyeli mezrasında yaşayan T.Y.'nin yakınları, vücut ağrısı ve solunum sıkıntısı nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kontrol Komuta Merkezi tarafından, Sağlık Bakanlığı koordinesiyle karayolu ulaşımının olmadığı mezraya, ambulans helikopter yönlendirildi. T.Y., ambulans helikopterle Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.