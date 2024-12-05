Bilinçsiz İlaç Kullanımı Tehdit Oluşturuyor

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tartar, yazılı açıklamasında, özellikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını kaydeden Tartar, bu durumun hastalık ve ölüm oranlarının artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

Nezle ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmadığına dikkati çeken Tartar, şunları kaydetti:

"Ağrı kesiciler ve mide koruyucu ilaçlar doktorun tavsiye ettiği süreçlerde kullanıldığında faydalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği, mide kanaması gibi ciddi durumlar yaşanabilir. Bu ilaçların kullanımında da dikkatli olunmalı. Hekiminize danışmadan antibiyotik, ağrı kesici ya da mide koruyucu ilaçları kullanmayınız. Hekiminiz gerekli görmedikçe bu ilaçların reçete edilmesini talep etmeyiniz."

Tartar, sağlıklı toplum için vatandaşların ilaç tüketimi konusunda duyarlı olmalarını istedi.