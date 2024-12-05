Üye Girişi
Haberler
Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan iddialara yanıt

Esnaftan konum vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

 Şam öncesi son kale Hama'da çatışmalar gitgide şiddetleniyor

Esad'ın hamlesi sınırımızdaki savaşı daha da kanlı hale getirecek

 TBMM'de kabul edilen kanun teklifine göre kamu çalışanlarının görevden uzaklaştırılma şartları değişti

Memurların görevden uzaklaştırılma şartları değişti
Soylu'dan 'veda' açıklaması: Devletime ve milletime hizmetimi yaptım, bu son dönemim

Soylu'dan veda açıklaması

Bilinçsiz İlaç Kullanımı Tehdit Oluşturuyor

Bilinçsiz İlaç Kullanımı Tehdit Oluşturuyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit ettiğini belirterek, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımına karşı uyarıda bulundu. Tartar, yanlış ilaç kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Nevşehir İl Sağlık Müdürü Hasan Tartar, bilinçsiz ilaç kullanımının toplum sağlığını tehdit eden boyutlara ulaştığını belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu.

Tartar, yazılı açıklamasında, özellikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımının olumsuz sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Bilinçsiz antibiyotik kullanımının bakterilerin direnç geliştirmesine yol açtığını kaydeden Tartar, bu durumun hastalık ve ölüm oranlarının artmasına, hastanede yatış sürelerinin uzamasına neden olduğunu ifade etti.

Nezle ve grip gibi virüs kaynaklı hastalıklarda antibiyotiklerin hiçbir etkisi olmadığına dikkati çeken Tartar, şunları kaydetti:

"Ağrı kesiciler ve mide koruyucu ilaçlar doktorun tavsiye ettiği süreçlerde kullanıldığında faydalıdır. Uzun süreli ve bilinçsiz kullanımları ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği, mide kanaması gibi ciddi durumlar yaşanabilir. Bu ilaçların kullanımında da dikkatli olunmalı. Hekiminize danışmadan antibiyotik, ağrı kesici ya da mide koruyucu ilaçları kullanmayınız. Hekiminiz gerekli görmedikçe bu ilaçların reçete edilmesini talep etmeyiniz."

Tartar, sağlıklı toplum için vatandaşların ilaç tüketimi konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Sağlık
img

Neredeyse Beşiktaş'ın rekoru kırılıyordu
img

Yetenek yarışmasında yaşlı kadının dönüşümü izleyenlerin ağzını açık bıraktı
img

Ünlü CEO'ya silahlı saldırı kamerada
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ nasıl ve nereden alınır? BJK-FB derbi biletleri ne kadar? BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda yayınlanacak? MEMUR ZAM HABERLERİ! 2025 Ocak Öğretmen maaşları ne kadar, kaç TL olacak? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Dünya Türk kahvesi günü ile ilgili mesajlar! Dünya Türk kahvesi gününün önemi nedir? Masterchef 5 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 5 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 5 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü sözleri ve mesajları... Resmi Gazete bugün (5 Aralık) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.