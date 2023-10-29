Diyarbakır'da bir yağ fabrikasında çalışan Ahmet Bulut'un bileğinden kopan eli, Gaziantep'te gerçekleştirilen 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.

BİLEĞİNDEN KOPAN ELİ, 4 SAATLİK OPERASYONLA YERİNE DİKİLDİ

DİYARBAKIR'da çalıştığı yağ fabrikasında helezon makinesine kaptırdığı sağ eli bileğinden kopan Ahmet Bulut (25), Gaziantep'e sevk edildi. Burada ameliyata alınan Ahmet Bulut'un kopan eli, 4 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Olay, dün Bismil ilçesindeki yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Bulut, elini helezon makinesine kaptırdı. Bulut'un eli bileğinden koptu. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan Bulut, buradan da Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan 6 saat sonra ameliyata alınan Bulut'un eli, 4 saatlik operasyonla yeniden yerine dikildi. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.