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Bilecik'te 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde vatandaşlar pedal çevirdi

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Sağlık Bakanlığı'nın 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Vatandaşlar bisikletleriyle pedal çevirerek hareketli yaşamın önemine dikkat çekti; etkinliklerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Bilecik Cumhuriyet Meydanı, 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği hareketli bir güne sahne oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından sağlıklı yaşam ve düzenli fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirilen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği Bilecik Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Etkinliğe katılan vatandaşlar, ısınma ve egzersiz hareketlerinin ardından bisikletleriyle meydanda hareketli yaşamın önemine dikkat çekti. Her yaşta düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilen etkinlikle, hareketli yaşamın günlük hayatın bir parçası haline getirilmesi amaçlandı.

Bilecik'te sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen etkinliklerin yıl boyunca farklı noktalarda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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