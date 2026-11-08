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Bilecik'te Mahallemde Hareket Var etkinliği çocuklarla sağlıklı yaşamı teşvik etti

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Bilecik'te Mahallemde Hareket Var etkinliği çocuklarla sağlıklı yaşamı teşvik etti Haber Videosunu İzle
Bilecik'te Mahallemde Hareket Var etkinliği çocuklarla sağlıklı yaşamı teşvik etti
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Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Ertuğrulgazi Mahallesi'nde düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliğinde mahalle sakinleri ve çocuklar bir araya geldi. Etkinlikte ısınma hareketleri ve çeşitli fiziksel aktiviteler yapılarak hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

Bilecik'te mahalle sakinleri hareketli yaşam için bir araya geldi.

Bilecik'te sağlıklı yaşamı teşvik etmek ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen 'Mahallemde Hareket Var' etkinliği Ertuğrulgazi Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen etkinliğe mahalle sakinleri ve çocuklar katıldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlar hep birlikte ısınma hareketleri yaparken, çeşitli fiziksel aktivitelerle hareketli yaşamın önemine dikkat çekildi.

"Çocuklarımızda erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak istiyoruz"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, hareketli yaşamın her yaşta büyük önem taşıdığını belirterek, "Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli fiziksel aktivite yer alıyor. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarında daha fazla hareket etmeye teşvik etmek, özellikle çocuklarımızda erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak istiyoruz. Mahallelerimizde düzenlediğimiz etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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