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Bilecik'te KBB polikliniğine atanan Op. Dr. Çakır hasta kabulüne başladı

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Bilecik'te KBB polikliniğine atanan Op. Dr. Çakır hasta kabulüne başladı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır, hastaları kabul etmeye başladı. Hastanede yeni doktor atamalarının sürdüğü ve eksik görülen polikliniklere atamaların devam edeceği belirtildi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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