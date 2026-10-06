Bilecik'te göz polikliniğine atanan Doç. Dr. Sabaner hasta kabulüne başladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner hasta kabulüne başladı.

Öte yandan ise eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı