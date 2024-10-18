Üye Girişi
Haberler

Bilecik'te Gebe Okulu ile Anne Adaylarına Destek

Bilecik'te Gebe Okulu ile Anne Adaylarına Destek
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan 'Gebe Okulu', anne adaylarına hamilelik, doğum ve sonrasına yönelik eğitimler vererek normal doğum korkusunu aşmalarına ve doğum süreçlerine hazırlanmalarına yardımcı oluyor.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki "Gebe Okulu"nda uzmanlar tarafından anne adaylarının hamilelik ve doğum sürecini sağlıklı geçirmeleri amacıyla eğitim veriliyor.

Her ay "Gebe Okulu"nda yaklaşık 70 anne adayı, kadın hastalıkları ve doğum, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları, anestezi uzmanları ile sorumlu ebeler, fizyoterapistler, diyetisyenler ve sosyal çalışanlardan oluşan ekip tarafından hamilelik, doğum ve sonrasına ilişkin eğitimlerle bilgilendiriliyor.

Anne adaylarının doğum süreci hakkında bilgi edinmeleri, normal doğum korkusunu aşmalarını ve doğum ağrısıyla başa çıkmaları amaçlanan eğitim sürecine, hamilelerin eşleriyle birinci derece yakınları da dahil ediliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mustafa Şahin, yaptığı açıklamada, eğitimlerin gebelerde anksiyeteyi (kaygı bozukluğu) azalttığını ve normal doğum isteğini artırdığını söyledi.

Eğitimlerin, gebeliğin ilk haftalarından itibaren başlayarak duygusal ve fiziksel hazırlık süreçlerini kapsadığını belirten Şahin, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde takip edilen gebeler, ücretsiz olarak Gebe Okulumuzdan faydalanabilmektedir. Gebe Okulunda, gebelere gebelik ve doğum süreçleri hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapılmakta, doğum yapacakları travay-doğum-lohusa (TDL) odaları gösterilmekte ve doğum süreci hakkında bilgi verilmektedir. Eğitimini tamamlayan tüm gebelere ve yakınlarına sertifika verilmektedir." diye konuştu.

Gebe Okulunda görevli sorumlu ebe Emine Ayanoğlu da eğitimlerin sadece anne adaylarına değil, destek olabilecek yakınlarına da verildiğini bildirdi.

Ayanoğlu, gebelik ve sonrası süreçte etkin bir çevre hazırlayarak en iyi deneyimi sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Doğum sonrasında burada aldığım bilgiler gerçekten çok işime yaradı"

Gebe Okulundaki eğitimlere katılarak normal doğumla bebeğini dünyaya getiren Beranur Yıldırım, eğitimlerin kendisine büyük güven kazandırdığını, öğrendiklerini doğum sırasında uyguladığını belirtti.

Eğitimlere katılmaktan memnuniyet duyduğunu aktaran Yıldırım, "Muayene esnasında doktorumun bilgilendirmesiyle gelmiştim. Hemşireler de bizi buraya yönlendirmişti. Doğum sonrasında burada aldığım bilgiler gerçekten çok işime yaradı." dedi.

Beranur Yıldırım'ın eşi Burak Yıldırım ise karısıyla katıldıkları eğitimin kendileri için son dereceye yararlı olduğunu anlattı.

Eğitimlerin Bilecik'te de verilmesinin büyük bir şans olduğunu kaydeden Yıldırım, "Sağlıkçı olmamıza rağmen bilmediğimiz çok fazla şey olduğunu tespit ettik, gördük. Gebelikten, doğumdan sonra bunun faydasını gördük. Emzirme eğitimini aldığımız için bizim işimizi çok kolaylaştırdı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Sağlık

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Normal Doğum bilecik Eğitim Sağlık

Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? 18 Ekim Kızılcık Şerbeti dizisi 72. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Ahmet Atilla Yılmaz kimdir? Ahmet Atilla Yılmaz kaç yaşında, nereli? (Yenidoğan Çetesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam yapıldı mı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği aldı? 18 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 19-20 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak? E-YDS/11 FARSÇA/İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ! e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.