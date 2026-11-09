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Bilecik'te 4 yıl önce kadavradan böbrek nakli olan Hatice Günay yaşadıklarını anlattı

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Bilecik'te 4 yıl önce kadavradan böbrek nakli olan Hatice Günay yaşadıklarını anlattı
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Bilecik'te Organ Bağışı Haftası programında 4 yıl önce kadavradan böbrek nakli yapılan Hatice Günay yaşadıklarını anlattı. Etkinlikte organ bağışının yaygınlaştırılması ve bağış bilincinin geliştirilmesi için farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce kadavradan böbrek nakli yapılan Hatice Günay, nakil sürecinde yaşadıklarını anlatarak, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı umut ve önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Organ Bağışı Haftası kapsamında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen programda organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekilirken, 4 yıl önce kadavradan böbrek nakli yapılan Hatice Günay, nakil sürecinde yaşadıklarını anlattı. Günay, kadavradan gerçekleştirilen böbrek naklinin ardından yeniden sağlığına kavuşma sürecini katılımcılarla paylaştı. Günay'ın yaşam öyküsü, organ bağışının nakil bekleyen hastalar için taşıdığı umut ve önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinlikte organ bağışının yaygınlaştırılması, toplumda bağış bilincinin geliştirilmesi ve daha fazla hastaya umut olunması için farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekildi.

Bilgilendirme programına BŞEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neşe Kaklıkkaya, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Erhan Arıkan, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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