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Beytüşşebap'ta karda hasta kurtarma operasyonu: Ekipler seferber oldu

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Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan İskan Aşan, il özel idaresi ve sağlık ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap'ta karda hasta kurtarma operasyonu: Ekipler seferber oldu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan 46 yaşındaki İskan Aşan, il özel idaresi ve sağlık ekiplerinin uzun süren çabası sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Beytüşşebap ilçe merkezine 36 kilometre mesafedeki Dağaltı köyünde rahatsızlanan Aşan'ı, olumsuz hava koşulları dolayısıyla hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine Şırnak İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri hastanın bulunduğu köye hareket etti. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede uzun süren yol açma çalışmaları sonucunda ekipler köye ulaştı.

Yüksek ateş sebebiyle rahatsızlanan İskan Aşan, köye ulaşan ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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