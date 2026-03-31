Beypazarı'nda hava ambulansı beyin kanaması geçiren hasta için havalandı
Beypazarı ilçesinde 67 yaşındaki Halil Soycan, beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hava ambulansıyla Ankara'ya kaldırıldı.
İlçedeki Kapullu Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Halil Soycan, rahatsızlanınca yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği anlaşılan hasta, hava ambulansı ile Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak