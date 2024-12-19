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Beyindeki Damar Yumağı Nedeniyle Sara Nöbetleri Geçiren Hasta Başarıyla Ameliyat Edildi

Beyindeki Damar Yumağı Nedeniyle Sara Nöbetleri Geçiren Hasta Başarıyla Ameliyat Edildi
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Konya'da sara nöbetleri şikayetiyle hastaneye giden Ali Gümüş'ün beyninde tespit edilen damar yumağı, kasığından girilerek yapılan müdahale ile başarıyla tedavi edildi. Zamanında yapılan operasyon, ani ölüm riskini ortadan kaldırdı.

ALEYNA KARTAL - Konya'da sara nöbetleri şikayetiyle gittiği hastanede beyninde ani ölüme neden olan damar yumağı tespit edilen hasta, kasığından girilerek yapılan müdahaleyle rahatsızlığından kurtuldu.

Ankara'da uykuda dilini ısırma, dişlerini sıkma ve baş ağrısıyla gelişen sara nöbetleri şikayetleriyle hastaneye giden 47 yaşındaki Ali Gümüş'ün beyninde büyük damar yumağı geliştiği tespit edildi. Gümüş, tavsiye üzerine ameliyat için Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Özdemir'e başvurdu.

Hasta, kasığından girilerek yapılan müdahaleyle hızla sağlığına kavuşuyor.

Zamanında müdahaleyle rahatsızlığa bağlı ani ölüm ve felç ihtimali ortadan kaldırıldı

Başarılı müdahalenin detaylarını AA muhabiriyle paylaşan Özdemir, iki saat süren operasyonla hastanın iyileştiğini söyledi.

Damar yumağının hastanın beyninin sol tarafında bulunduğunu anlatan Özdemir, nöbetlere de bunun sebep olduğunu dile getirdi.

Özdemir, beyin kanaması riskinden dolayı hastaya zaman geçirmeden müdahale edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Damar yumağı vücudun her yerinde, her organda oluşabiliyor ancak beyinde olduğu zaman tehlikesi daha yüksek oluyor. Hastalarda felç, konuşma bozukluğu, sara nöbetlerine sebep olabiliyor. Beyindeki damar yumağı zayıf yapıya sahip olduğu için ani beyin kanamalarına sebep olabiliyor. Süreç hasta ölümü veya kalıcı felçle sonuçlanabiliyor. Tansiyon yükselmelerinde, bir travma neticesinde veya hastanın ağır bir şey kaldırmasında, buradaki damar yumağı yırtılarak hastanın ani ölümüne sebep olabilmektedir."

Yapılan işlemle hasta ağrı hissetmiyor

Beyindeki damar yumağına "anervizma" denilen baloncukların da eşlik ettiğine değinen Özdemir, şöyle devam etti:

"Bu damar yumağını besleyen birkaç damar yapısı vardı. Bunların büyük kısmını kapalı operasyonla kapattık. Hastanın kasığından girerek beynindeki yumak yapısına ulaştık. Koil ve sıvı embolizan dediğimiz bazı maddelerle orayı kapattık. Ağrılı işlem değil. İşlemden sonra hasta hemen mobilize olabiliyor. Açık cerrahi işlem yapılmadığından dolayı da hasta rahatlıkla kısa dönemde taburcu edilebiliyor. Kalan küçük kısımları ya ışın tedavisiyle ya da cerrahiyle tamamen bitireceğiz. Hastamızın şu anda ufak görme problemi var. O da düzelmeye doğru gidiyor. Bunun dışında herhangi bir kuvvet kaybı, konuşma bozukluğu, fonksiyon kaybı yok."

Gümüş ise ağrısız, acısız operasyon geçirdiğini vurgulayarak, "Şikayetlerim sona erdi. Günlük ihtiyaçlarımı gidermede zorlanmıyorum. Yaşam konforum yükseldi." dedi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Sağlık
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