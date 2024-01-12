Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ: Beyin en çok mide ve bağırsağı etkiliyor

Stresin sinir sistemine etkilerine dikkat çeken Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Beynin en çok mide ve bağırsağı etkilediğini söyleyen Dağ, sinir sistemi tedavisinin ihmal edilmemesi gerektiğini, aksi takdirde diğer organları da etkileyeceğini söyledi.

"SİNİR SİSTEMİNDE 2 AY, DİĞER HASTALIKLARIN 1 GÜNÜDÜR"

"Stresten kaçmak mümkün değil. Her ortamda strese girebiliriz. Bir sahil kasabasında yaşasanız bile oranın stresi ayrıdır. Stresin vücudumuza verdiği tahribat önemlidir. Sinir sisteminin tedavi olması lazımdır. Tedavideki amaç insanları uyuşturmak, bir ilaca bağlı kılmak değil. Sinir sisteminde 2 ay, diğer hastalıkların 1 günüdür. Sinir sisteminde etkin tedavi olmak için 6 ay ilaç almak gerekir. Stres vücudumuza, sinir sistemimize, beynimize ve diğer organlarımıza en çok zarar veren etkenlerden biridir." dedi.

"BEYİN EN ÇOK MİDE VE BAĞIRSAĞI ETKİLİYOR"

"Bütün organların idare edicisi beyindir. Beyin bozulduğu zaman bütün organların işleyişi bozulur. Beyin en çok mide ve bağırsağı etkiliyor. Çünkü oralardaki sinir ağı diğer organlara göre çok fazladır. Kalbi de etkiler. Beyin gibi idare edici merkezimizi önemsememiz lazım. Bunun sağlığıyla ayrıca ilgilenmemiz gerekiyor. Beyin sağlığımızı bilmek bizler ve geleceğimiz için çok önemlidir." şeklinde konuştu.