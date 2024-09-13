Beyin Pili Ameliyatıyla Parkinson Hastası Kurtuldu

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin pili (derin beyin stimülasyonu) ameliyatı uygulanan 54 yaşındaki kadın, 12 yıldır mücadele ettiği Parkinson hastalığından kurtuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Parkinson, esansiyel tremor ve distoni gibi hareket bozukluğu olan hastalar, Bursa'daki hastanede beyin pili takılan operasyonlarla sağlığına kavuşuyor.

Ailesinin desteğiyle yemek yiyip hareket edebilen Akdemir, beyin pili takılmasının ardından başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürmeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdemir, yakınlarından bu hastanede beyin pili ameliyatları yapıldığını duyduğunu ve doktora başvurduğunu belirtti.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini vurgulayan Akdemir, "Parkinson hastalığım sürecinde yemek yeme, konuşma, hareket etme sıkıntılarım oldu. Aynı zamanda çok fazla ilaç içiyordum. Bu ilaçların dozları ameliyattan sonra çok düştü ve ben kendimi çok daha iyi hissetmeye başladım. Aileden birilerinin desteği olmadan yürüyemiyordum, hareket edemiyordum. Eskisinden çok daha rahat hissediyorum. Sağlığıma kavuşmamda emeği olan hocalarıma teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Büyükkoyuncu Pekel ise Şafak Akdemir'in, takip sürecinde cihaz destekli tedaviye ihtiyaç duyduğunu tespit ettiklerini aktardı.

Onunla konuşarak süreci değerlendirdiklerini, halk arasında beyin pili denilen derin beyin stimülasyonu ameliyatına karar verdiklerini bildiren Pekel, şöyle devam etti:

"Ameliyattan sonraki bir haftalık süreçte pil ayarlarına başladık. Pil ayarları tamamlandıktan sonra hastamızda komplikasyon gelişmedi. Önceden çok sayıda ilaç kullanırken hastanın ilaçlarını çok belirgin şekilde azaltmayı başardık. Günlük yaşam aktivitelerinin neredeyse tümünü bağımsız bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Çok başarılı bir süreç geçirdi. Bu şekilde orta ileri evre dediğimiz medikal tedavi ile artık semptomları kontrol altına alınamayan Parkinson hastalarının merkeze başvurmalarını özellikle öneriyoruz."

Uygun hastalara önerilen beyin pili operasyonu 3-4 saat sürüyor

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Selahattin Biçer, operasyonun iki aşamalı yapıldığı bilgisini verdi.

Beyinde ilgili çekirdeklere yerleştirdikleri ilk aşamada uyanık olmasını istedikleri hastanın rahat edebilmesi için yatıştırıcı ajanlar kullandıklarına değinen Biçer, şunları kaydetti:

"Beynin her iki tarafında kafatasına yaklaşık 13-14 milimetrelik delik açılarak beynin ilgili çekirdeklerine elektrotlar yerleştiriliyor. Daha sonra harici bir pile bağlanarak nöroloji uzmanları kontrollerini yapıyor. Hastada yüzde kasılmalar, elinde kolunda uyuşma gibi yan etkiler çıkıp çıkmadığı ameliyat esnasında kontrol ediliyor. Ameliyatın ikinci aşamasına geçiliyor. Bu aşamada hasta uyutularak köprücük kemiği altına kesi yapılarak beyin pili yerleştiriliyor. 3-4 saat süren bir işlem."

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Yıldız da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2018'den bu yana Parkinson Polikliniğinin bulunduğunu ifade etti.

İlk hastayı 2019 yılında kabul ettiklerini, şu anda takiplerinde olan 20 hastanın bulunduğunu duyuran Yıldız, şunları bildirdi:

"Bir yıl önce Hareket Bozuklukları ve Davranış Bilimleri Merkezimizi kurduk. Artık haftanın 3 günü aktif olarak poliklinik hizmeti yapmaktayız. Direkt hastalara randevusuz hizmet verme olanağımız mevcut. Parkinson, hareketlerde yavaşlama gerek titreme şeklinde belirtilerle hastaları önemli ölçüde yaşam standartlarını etkileyen bir hastalıktır. Biz merkezimizde bu hastalarımızı yakın bir şekilde takip ediyoruz. Gerektiği zamanda ileri evre tedavi seçeneklerini öneriyoruz. Bu hastalarımız kurumumuza direkt başvurarak randevu oluşturabilirler."