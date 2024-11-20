Beyin Ölümü Gerçekleşen Kadının Organları 3 Kişiye Nakledilecek
Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kadının organları, yakınları tarafından bağışlandı. Alınan karaciğer ve 2 böbrek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesi'nde 3 hastaya nakledilecek.
Antalya Şehir Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 60 yaşındaki kadının organları 3 kişiye nakledilecek.
Beyin damarı tıkanıklığı tanısıyla Antalya Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde takibi yapılan 60 yaşındaki hastanın beyin ölümü gerçekleşince organları yakınları tarafından bağışlandı.
Operasyonla alınan karaciğer ve 2 böbreğin, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Medicalpark Antalya Hastanesindeki 3 hastaya nakledileceği öğrenildi.