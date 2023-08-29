Beyin Kanaması Geçiren Hastaya Ambulans Helikopter İle Müdahale

BİNGÖL'ün Genç ilçesi Yolaçtı köyü Kaynaklı mezrasında bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı yaşayan Emre Eklik (28), ambulans helikopterle mezradan alınarak Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Eklik'in yaklaşık 1 yıl önce de beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

Genç ilçesine bağlı Yolaçtı köyü Kaynaklı mezrasında yaşayan Emre Eklik, bulantı, kusma ve şiddetli baş ağrısı çekmeye başladı. Eklik'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin arayarak yardım istedi. Eklik'in yaklaşık 1 yıl önce beyin kanaması geçirmiş olması ve yolun ambulansla 4 saat sürecek olması üzerine bölgeye ambulans helikopter yönlendirildi. Mezraya inen helikopterdeki sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Eklik, Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eklik'in hastanedeki tedavisi sürüyor.