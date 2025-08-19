Beyin Cerrahı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, Evinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde görevli beyin ve sinir cerrahı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından Kaya'nın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Uşak'a götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
